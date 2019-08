Onderzoek naar verdacht poederpakket bij gerechtsdeurwaarder in Beringen

Beringen -

De lokale politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo is een onderzoek gestart naar een verdacht pakket, dat maandagmorgen met de post was binnengebracht in het kantoor van een gerechtsdeurwaarder in Beringen. Het pakket bevatte een onbekend poeder. De lokale politie schakelde de ontmijningsdienst van het leger DOVO en de civiele bescherming in voor de verdere afhandeling.