Vrouw ramt geparkeerde wagen en steekt vuil racistische tirade af: “ga terug, we haten jullie, kutwijf”

In Richmond, Brits Columbia ging een vrouw racistisch door het lint nadat ze betrapt werd op het aanrijden van een andere auto. De vrouw werd geïdentificeerd als de voormalige leerkracht Carla Waldman. Toen een Aziatische vrouw haar aansprak over haar daden, ging Carla de racistische toer op. “Ga terug naar waar je vandaan komt, we haten jullie, kutwijf”, roept Carla naar de vrouw. De tirade van racistische uitspraken ging in een mum van tijd viraal.

De Aziatische vrouw Xu was op het moment van de aanrijding net terug van een doktersafspraak met haar moeder waarna ze nog enkele boodschappen deed met haar dochter van drie. “Ik bleef in de eerste instantie kalm voor mijn dochter. zij heeft nu nog steeds schrik en kan niet meer slapen sinds het incident.”, verklaart Xu. “Wat een voorbeeld voor mijn dochter.” Carla Waldman werd ondertussen aangesproken op haar daden, maar weigert toe te geven dat ze in fout was. “Ik heb van niets spijt dat ik tegen haar heb gezegd. Ze was een gemeen persoon. Het kan mij niet schelen hoe ze mij noemen. Ik ben geen racist.”

bekijk ook

Leuvense studente krijgt te maken met racisme op de bus, maar bijt flink van zich af

Trump reageert op aantijgingen van racisme na tweets: “Het kan me niet schelen, mensen geven me gelijk”