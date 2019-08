Raadkamer laat echtgenote Kucam vrij in onderzoek humanitaire visa, parket in beroep

De raadkamer in Antwerpen heeft maandag de echtgenote van Melikan Kucam vrijgelaten onder voorwaarden. De vrouw mag de gevangenis echter niet verlaten, omdat het parket in beroep is gegaan tegen die beslissing. Het is nu aan de kamer van inbeschuldigingstelling om binnen de vijftien dagen te oordelen of ze al dan niet vrij komt.