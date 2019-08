Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen buigt zich vrijdag over de voordrachtprocedure

De commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer komt vrijdag om 10.00 uur samen. Dat bevestigt commissievoorzitster Els Van Hoof (CD&V). Op de agenda staat de procedure voor de voordracht van een Eurocommissaris.

Dit weekend kondigde premier Charles Michel aan dat de regering vicepremier Didier Reynders voordraagt als Eurocommissaris. Dat zorgde voor heel wat boze reacties uit oppositiehoek. De regering in lopende zaken beschikt niet over een meerderheid in het parlement en de Kamer werd bij de procedure niet betrokken, klonk het.

Onaanvaardbaar

De N-VA vond het onaanvaardbaar dat de regering Reynders voordraagt. De federale regering heeft geen enkele democratische legitimiteit, stelde Kamerfractieleider Peter De Roover zaterdag. Na het voorzitterschap van de Europese Raad voor Charles Michel gaat nu opnieuw een topfunctie naar een Franstalige, voegde hij eraan toe. Maandag liet De Roover weten niets te voelen voor een commissievergadering. “Nu, nadat de beslissing gevallen is, de commissie samenroepen om kennis te nemen van een voldongen feit, is zinloos en zelfs eerder vernederend”, vond hij.

Vlaams Belang kondigde intussen aan naar de Raad van State te stappen tegen de voordracht. De minderheidsregering in lopende zaken is niet bevoegd zulke beslissingen te nemen, meent Kamerfractieleidster Barbara Pas.

Ook Groen haalde zondag uit naar de voordracht van Reynders zonder parlementair debat. Ook het feit dat geen vrouwelijke kandidaat naar voren wordt geschoven, zat de partij hoog.