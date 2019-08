Eerste dode gelinkt aan e-sigaret: “Het is geen goed alternatief voor de gewone sigaret”

In de Amerikaanse staat Illinois is voor de allereerste keer iemand overleden door het gebruik van een e-sigaret. Die zou de man een zogenaamde popcornlong bezorgd hebben. De Amerikaanse gezondheidsdienst onderzoekt nog bijna 200 andere patiënten die met gelijkaardige symptomen kampen. Ook in ons land waarschuwen longartsen voor de gevolgen van elektronisch roken. “Het is geen veilig alternatief voor de klassieke sigaret”, zegt longarts Guy Joos.

Heel wat rokers kozen de laatste jaren bewust voor de e-sigaret. Dat doen ze omdat dampen of vapen gezonder is dan de klassieke tabakvariant, maar ook omdat het een goede manier zou zijn om uiteindelijk volledig te stoppen met roken. Maar nu een Amerikaanse ‘damper’ is overleden aan de gevolgen van elektronische roken, rijst de vraag of het wel echt zo onschadelijk is.

“Het is niet omdat het op het eerste gezicht minder schadelijk is dan een klassieke sigaret, dat het ook effectief gezond is”, zegt Vlaamse longspecialist Guy Joos (UZ Gent).

Popcornlong

De directie van het ziekenhuis in de Amerikaanse staat Illinois bevestigde afgelopen weekend het overlijden van hun patiënt. De Amerikaanse gezondheidsdienst Centre for Disease Control and Prevention (CDC) legde vervolgens de link met het rookgedrag van de man en onderzoekt nu nog bijna tweehonderd andere medische dossiers. Het gaat telkens om personen met gelijkaardige symptomen en klachten zoals vermoeidheid, koorts, hoestbuien, pijn in de borststreek, kortademigheid en gewichtsverlies.

Het dodelijke slachtoffer leed aan verschillende symptomen van de zogenaamde ‘popcornlong’, een chronisch longziekte waarbij de longblaasjes ontstoken raken door het inademen van chemische deeltjes. “Die ontsteking zorgt voor een vernauwing van de fijne luchtwegen en zorgt ervoor dat de longen onvoldoende zuurstof binnenkrijgen”, legt Joos uit. “Dat heeft uiteindelijk tot de dood geleid van de man uit Amerika.” Bronchiolitis obliterans, zo luidt de wetenschappelijk naam, raakte bekend als de ‘popcorlong’ nadat arbeiders uit een popcornfabriek met de aandoening te maken kregen. Ook zij ademden schadelijke stoffen in.

Onveilig

Longarts Joos heeft zelf nog geen patiënten over de vloer gehad die kampen met een popcornlong door het roken van e-sigaretten. “Maar ik sluit niet uit dat het ook in ons land zal voorkomen. De schade is al wetenschappelijk aangetoond, geleidelijk aan zullen we dus tekenen gaan zien van hoe vapen het lichaam aantast. ”

Is de e-sigaret dan geen gezonder alternatief voor de verstokte roker? “Als longarts blijft mijn standpunt klaar en duidelijk: het kàn gewoonweg niet gezond zijn om chemische stoffen in te ademen. De elektronische sigaret is dus geen veilig alternatief voor de klassieke.”

Volgens Gregory Conley, van de vereniging van fabrikanten van e-sigaretten in de VS (American Vaping Association), gaat het pas fout bij mensen die de apparaten zelf maken - iets wat geregeld gebeurt. “Daar zit dan vaak THC of een andere illegale drug in, in plaats van nicotine”, klinkt het. Geen onbelangrijk nuance, vindt Joos. “Maar het CDC onderzoekt al die mogelijkheden. Het is een gerenommeerd gezondheidsinstituut dus ik kijk uit naar hun conclusies.”