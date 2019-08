Gouverneur De Witte: “Afleiding achter stuur is nieuwe ‘killer’ in verkeer”

In september zullen de politiediensten in Vlaams-Brabant extra controles uitvoeren op rijden onder invloed en op afleiding aan het stuur. Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte beschouwt dit laatste als de nieuwe ‘killer’ in het verkeer. Wie bijvoorbeeld belt achter het stuur loopt tot vier keer meer risico op een ongeval.

“Bellen, sms’en, berichten verzenden of lezen achter het stuur zijn handelingen die de aandacht op de weg verminderen. Hierdoor heeft de bestuurder minder oog voor verkeersborden, verlenen van voorrang of voor andere weggebruikers. Wie afgeleid is heeft een tragere reactiesnelheid en merkt veranderingen in verkeerssituaties trager op. Handenvrij bellen is bijna even risicovol als bellen met de gsm in de hand”, aldus De Witte die waarschuwt voor boetes tot 2.000 euro bij overtreding.

Alcohol

Ook controles op rijden onder invloed blijven nodig. In Vlaams-Brabant gebeurden in 2018 3.134 verkeersongevallen, waarbij 34 doden, 256 zwaargewonden en 3.696 lichtgewonden vielen. In één op tien van de verkeersongevallen met zwaargewonden of doden reed de bestuurder onder invloed van alcohol. Alcohol vergroot, ook bij kleine hoeveelheden, niet alleen het ongevalsrisico maar ook de ernst van het ongeval.