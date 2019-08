Politieactie in Gent: een bestuurder op de tien dronken achter het stuur

Gent -

Bij een controleactie heeft de Gentse politie aan het Sint-Annaplein zaterdagochtend 26 bestuurders betrapt op overmatig alcoholgebruik. Bij een snelheidscontrole in de Keizer Karelstraat, waar een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur geldt, reed 21 procent van de bestuurders te snel. Een snelheidsduivel snelde voorbij aan 80 kilometer per uur.