Roberto Martinez en zijn vrouw Beth werden op 1 augustus de trotse ouders van een tweede dochtertje. Na Luella (5) komt Safiana het gezin Martinez vervoegen. Waarom Safiana?

“Omdat mijn vrouw Schotse is en ik Spaans zoeken we altijd een naam die in het Engels en het Spaans op dezelfde manier wordt uitgesproken”, legt de bondscoach van de Rode Duivels uit. “Safiana, of Safi, is in beide talen hetzelfde. Dat gold ook al voor Luella.”