Grote brand in toeristische badplaats op Ibiza

Een grote rookpluim steeg in de vooravond op in Cale de Bou, op het populaire vakantie-eiland Ibiza. Volgens lokale media werden enkele buurtbewoners geëvacueerd en staat een groot perceel in lichterlaaie.

Het vuur zou maandagnamiddag rond 16.00 uur ontstaan zijn in het dichtbevolkte Cale de Bou, op zo’n tien minuten rijden van Sant Antoni de Portmany, de tweede grootste stad van het eiland en gelegen aan de westkust van Ibiza. Het perceel waar de brand uitbrak, zou bezaaid zijn met afval en andere brandbare producten. Getuigen spreken ook van enkele kleine ontploffingen.

Door de brand viel de elektriciteit rond het perceel uit en werden een aantal buurtbewoners geëvacueerd. Intussen zou ook een aanpalend huis in brand staan. De hulpdiensten proberen het vuur met blusvliegtuigen onder controle te krijgen maar er wordt gevreesd dat de wind de brand verder zal aanwakkeren.

Sant Antoni de Portmany, beter bekend als San Antonio, is een van de meest levendige badplaatsen van het eiland en is vooral populair omwille van zijn vele, prachtige stranden en beachbars.

Getting even worse now, planes and helicopters are dropping water on it from above pic.twitter.com/GHV5qquoae