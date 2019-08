Hij moet niets weten van politiek, en zo werd hij de rechterhand van de Britse premier: de man achter de strategie van Boris Johnson

Als er een No Deal komt, dan wordt de Brexit-factuur maar deels betaald. Als het Britse parlement een wet wil stemmen die een No Deal uitsluit, krijgt het verplicht verlengd verlof. Om de Ierse grenskwestie op te lossen, moet Ierland een tijd uit de EU gehaald worden. Wie verzint zoiets? Niet de Britse premier Johnson zelf, maar zijn speciale raadgever, Dominic Cummings. Een man die lak heeft aan politieke partijen, het parlement en regels. Dat is niet onmiddellijk wat verwacht wordt van iemand aan wie de toekomst van het land is toevertrouwd.