Yanni Bourguignon (Cédric) over zijn leven op en naast de set van Familie: “Mijn vriendin kijkt nooit, zij kijkt naar Thuis”

Yanni Bourguignon, beter bekend als Cédric uit Familie, was te gast op de redactie van Het Nieuwsblad. Tijdens een live-interview vertelde hij wat meer over zijn leven als acteur. “Om een artiest te zijn, moet je een durver zijn.” Zo stopte hij met zijn studie om zijn kans te wagen bij een auditie voor Familie. En hoewel hij zelf een frequent kijker is, is zijn vriendin minder gehapt op de serie. “Mijn vriendin kijkt nooit naar Familie. Zij kijkt naar Thuis. ”