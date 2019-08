Zwemverbod door blauwalg in recreatiedomein De Ster

Sint-Niklaas - Bezoekers mogen sinds maandagmiddag niet meer zwemmen in de vijver van provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas. Er is blauwalg vastgesteld, met risico’s voor de volksgezondheid.

Blauwalg ontstaat bij warme temperaturen en een tekort aan zuurstof in het water. Het zijn bacteriën die schadelijk zijn voor mensen en dieren. Het is niet duidelijk hoe lang het zwemverbod in De Ster van kracht blijft.

LEES OOK. Verkoeling zoeken in zwemvijvers of meren? Moeilijk nu de blauwalg oprukt, en daar is niets aan te doen

In Oost-Vlaanderen werden deze maand ook al een zwem- en recreatieverbod ingesteld in provinciaal domein De Gavers (Geraardsbergen) en in de Blaarmeersen in Gent.