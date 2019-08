Zwemvijver gesloten uit vrees voor ‘zwemmersjeuk’

Houthalen-Helchteren - Na de E.coli-bacterie in Gent en de blauwalg in Geraardsbergen en Neerpelt is ook in Houthalen-Helchteren een zwemvijver gesloten. De reden: veel zwemmers hadden jeuk, en de burgemeester vreest voor zwemmersjeuk.

De zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door de larve van een worm die op watervogels zit. In tegenstelling tot E.coli en blauwalg is er geen link met het warme weer. Of die worm ook echt overvloedig aanwezig is in De Plas in Houthalen-Helchteren, is nog niet zeker. De Vlaamse Milieumaatschappij kwam stalen nemen, maar trof ze niet aan. In tegenstelling tot blauwalg en E.coli is het moeilijk om te controleren op de platworm.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid verwacht dat de plas over enkele dagen weer open kan. “Als het eens goed geregend heeft, is de oorzaak weer weg”, zegt Joris Moonens.

De jeuk zelf verdwijnt na een week.

LEES OOK. Verkoeling zoeken in zwemvijvers of meren? Moeilijk nu de blauwalg oprukt, en daar is niets aan te doen