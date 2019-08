Romelu Lukaku scoort meteen bij zijn debuut voor Inter

Recordaankoop Romelu Lukaku vierde zijn debuut bij Inter en scoorde meteen zijn eerste doelpunt. Op het uur scoorde hij tegen promovendus Lecce de 3-0. (later meer)

Inter wil dit seizoen eindelijk nog eens meedoen voor de titel en startte dan ook furieus tegen promovendus Lecce. Recordwaanwinst Romelu Lukaku (prijskaartje: 70 miljoen euro) startte uiteraard in de basis en liet zich in die aanvangsfase niet onbetuigd door eerst slim een balletje door te laten tot bij Kwadwo Asamoah, die echter werd afgeblokt. Met een knappe rush waarbij hij zijn sterke lijf optimaal gebruikte kreeg hij even later het publiek in San Siro zelf een eerste keer op zijn hand, maar hij dribbelde zich vast.

De eerste grootste kans was voor zijn spitsbroeder Lautaro Martinez, die van dichtbij echter via de grond over kopte. Na twintig minuten kwamen de Nerazzurri dan toch op voorsprong na een heerlijke trap in de kruising van Marcelo Brozovic: 1-0.

De thuisploeg bleef komen en het hoofd van de grote Lukaku werd gezocht, maar niet gevonden. De tweede treffer kwam er echter opnieuw via de grond van die andere debutant, Stefano Sensi. Met een schuiver recht in het hoekje zette die nog voor het halfuur de 2-0 op het bord.

De pletwals van Inter bleef komen, Lukaku dreef de bal op maar Brozovic trapte de voorzet van Martinez net naast de goal. De voet ging dan even van het gaspedaal en vaak werd het hoofd van de grote spits gezocht, maar niet gevonden. Onze landgenoot werkte wel hard en was vooral nuttig als aanspeelpunt, al verliep het aanvoelen met zijn nieuwe ploegmaats nog niet altijd even vlot.

Raak!

Lecce kwam het beste uit de kleedkamer en drukte Inter zowaar achteruit in het begin van de tweede helft. Maar het bezoekersoffensief ging al even snel liggen en Inter zorgde opnieuw voor gevaar. Lukaku kwam echter eerst centimeters te kort om op doel te koppen en even later kon Martinez nét niet bij een assist van de Rode Duivel na een alweer imposante versnelling voorbij zijn rechtstreekse tegenstander.

Op het uur was het echter raak voor Lukaku: toen de doelman van Lecce een bal niet goed wegwerkte, was de Rode Duivel goed gevolgd om zijn eerste treffer in Italiaanse loondienst binnen te tikken: 3-0 en meteen weergalmde zijn naam door het stadion.

