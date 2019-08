Opvallende getuigenis over koning Boudewijn: “Tijdens abortuscrisis hertrouwde hij in allergrootste geheim met Fabiola”

Dik twee maanden voordat hij in 1990 weigerde de abortuswet te ondertekenen, is koning Boudewijn in het allergrootste geheim hertrouwd met koningin Fabiola. De kinderloze en religieuze vorst was in gewetensnood gekomen. In het geloof en het huwelijk vond hij steun en antwoorden. “Ze kwamen aan met chauffeur, maar zonder veiligheidsagenten.”