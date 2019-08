Nieuwe energieleverancier belooft 100 procent groene stroom “van bij de lokale boerderij of tennisclub”

Wie zeker wil zijn dat zijn elektriciteit 100 procent groen is, kan bij een nieuwe speler op de energiemarkt terecht. Bolt belooft groene én lokale stroom, “afkomstig van de zonnepanelen van bijvoorbeeld jouw tennisclub”.

“Koop nu rechtstreeks uw groene stroom van de zonnepanelen van boer Chris”, zo klinkt de slogan waarmee de start-up Bolt zich maandag lanceerde. Het jonge bedrijf wil naar eigen zeggen komaf maken met de discussie over wat nu exact groene stroom is. De voorbije jaren koos 46 procent van de Vlaamse gezinnen voor groene stroom. Maar in de realiteit kwam die elektriciteit via allerhande constructies uit het buitenland, of kreeg zelfs het opwekken van stroom via het verbranden van hout een groen etiket.

Bolt belooft 100 procent transparantie: “Onze klanten weten dat zij 100 procent groene stroom kopen, mede omdat deze energie enkel en alleen van lokale stroomproducenten afkomstig is: een batterij zonnepanelen op het dak van een landbouwbedrijf of sportclub, of van een aantal windmolens in uw buurt”, zegt CEO en medeoprichter Pieterjan Verhaeghen (30).

Momenteel werkt Bolt samen met 13 leveranciers. Tegelijk betekent dat ook: op is op. Wanneer de 13 producenten geen groene stroom meer over hebben om te verkopen, komen nieuwe klanten op een wachtlijst terecht. “Ons plan is evenwel op een paar jaar tijd naar 200 stroomproducenten te evolueren.”

Het model lijkt op dat van mensen die hun groenten liever rechtstreeks bij de lokale bioboer kopen dan in een supermarkt, waar het soms veel onduidelijker is wat onder biologische groenten wordt verstaan. Die lokale bioproducten zijn vaak ietsje duurder dan gewone groenten, wat ook geldt voor de stroom van Bolt. “We hebben niet de ambitie een prijsbreker te zijn, al geloven we tegelijk dat groene stroom niet duurder hoeft te zijn dan gewone elektriciteit”, zegt Verhaeghen. Op de website van de Vlaamse energieregulator Vreg zullen straks de Bolt-energieprijzen met die van andere aanbieders kunnen worden vergeleken.

Milieuorganisatie Greenpeace – al veel langer een koele minnaar van het “containerbegrip groene stroom” – is voorzichtig positief over het initiatief van Bolt. “Een model dat overigens aansluit bij dat van energiecoöperaties als bijvoorbeeld Wase Wind”, zegt Mathieu Soete. “Niettemin blijven we waakzaam of ze bij Bolt – dat mede gefinancierd wordt door de gevestigde energieleverancier Luminus – hun beloftes over 100 procent groene én lokale stroom ook in de praktijk waarmaken. Volledige transparantie zal daarom heel belangrijk zijn, wil Bolt het vertrouwen van de consument winnen.”