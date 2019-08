Bosbranden in Amazone erg? In Afrika is het nog veel erger

De bosbranden in het Amazonewoud in Brazilië wordt wereldwijd met argusogen gevolgd. De Franse president Macron noemt het zelfs een internationale crisis en doet een beroep op de G7-landen om ‘de longen van de planeet’ te redden. Maar ondertussen brandt het ook in Centraal-Afrika en daar is het zo mogelijk nog veel erger.

Op kaarten van NASA is te zien hoe Centraal-Afrika rood kleurt. In Angola bijvoorbeeld, waren er vorige week op twee dagen drie keer zoveel branden als in Brazilië: in het Afrikaanse land werden 6.902 branden geteld, in buurland Congo 3.395. In het Braziliaanse Amazonewoud ‘slechts’ 2.127.

Sub-Sahara

For all those concerned about #AmazonFire why not pick on these African countries? Or is it because only #Bolsonaro can be likened to @realDonaldTrump in your eyes?https://t.co/68Bd8WQssj — Michael in the Middle (@MiM_aka_Askari) August 25, 2019

Toch de Franse president Emmanuel Macron in de bres sprong voor het Amazonewoud maar niet voor de branden in Afrika schoot dat bij heel wat gebruikers van sociale media in het verkeerde keelgat. Toen de president aankondigde dat de G-7, een forum van zeven vooraanstaande industriële landen en de Europese Unie, 20 miljoen dollar aan noodhulp zal vrijmaken was het hek volledig van de dam. Enkele alerte Twitteraars wezen Macron erop dat niet alleen Brazilië aan het lijden is.

Foto: AFP

Daarop volgden een reeks tweets waarin de president lijkt aan te geven dat hij een soortgelijk initiatief wil opzetten voor de Sub-Sahara. Of de president daarvoor al aan het lobbyen is, is momenteel niet bekend.

Controversiële techniek

Ondanks verwoede pogingen van milieuorganisaties blijven de branden in Afrika grotendeels onder de radar. Twee jaar geleden had de streek ook al eens te kampen met branden, die volgens onderzoekers aangestoken waren door lokale boeren. De landbouwers zouden een deel van de vegetatie gekapt hebben om het nadien te verbranden om land vrij te maken voor hun gewassen.

De branden zijn te zien vanuit de ruimte Foto: AFP

De controversiële landbouwtechniek, die volgens milieuactivisten kan leiden tot ontbossing, bodemerosie en een verlies aan biodiversiteit, is veruit de goedkoopste manier om het land vrij te maken voor landbouw. Het doodt meteen alle mogelijke ziektes en bacteriën en de as bevat bouwstenen voor de toekomstige gewassen. Ook in het Amazonewoud maken boeren en stammen gebruik van deze techniek.

Foto: AFP

Het moment waarop de branden woeden, is volgens diezelfde onderzoekers niet toevallig gekozen. Weldra start het regenseizoen in Angola en de Democratische Republiek Congo waardoor de branden vanzelf uitdoven, net als de aandacht van de wereldleiders.

Hoe erg is het momenteel in het Amazonewoud?

Volgens WWF zijn er dit jaar al bijna 73.000 branden geteld in het Amazonewoud. Dat is zo’n 85 procent meer als vorig jaar. Ook in het Amazonewoud wordt de goedkope techniek van ontbossing gebruikt “maar niet zo vaak”, aldus de organisatie.

Ook de bekende indianenchef Raoni heeft zijn bezorgdheid geuit. “We zijn bezorgd over het Amazonewoud dat steeds meer krimpt. Wat er gaat gebeuren? De zon zal steeds harder schijnen. De wind zal steeds harder waaien. Als je het Amazoneregenwoud vernietigt, verdwijnen niet alleen wij, indianen. Maar ook jullie zullen ten onder gaan.” Hij wijst met een beschuldigende vinger naar Jair Bolsonaro, de Braziliaanse president. Zo zou hij de lokale boeren en brandstichters opruien “om het woud nog sneller te vernietigen”.

Intussen maakte het luxegoederenconcern LVMH van Bernard Arnault bekend dat het 10 miljoen euro schenkt voor de strijd tegen bosbranden. Arnault sluit zich daarmee aan bij de G7, die beloofde 20 miljoen dollar noodhulp voor het Amazonewoud vrij te maken.