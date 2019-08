N-VA gaat volle gas in tegen mogelijke federale coalitiepartners, en zit mentaal al op de oppositiebank

De aanduiding van Reynders als EU-commissaris is “onaanvaardbaar” en het bijeenroepen van het parlement daarover “een schaamlapje”. Dat zegt N-VA. De partij zit met haar scherpe taal weer volop in campagnemodus. Dat is ook geen toeval. De partijtop gaat er steeds meer vanuit dat ze federaal in de oppositie belandt.