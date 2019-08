Onze Chef voetbal Ludo Vandewalle ziet Lukaku plots als een leider: “Na zijn doelpunt zagen we iets anders dan vroeger”

Wat er ook wordt beweerd, met de transfer van Manchester United naar Internazionale heeft Romelu Lukaku een stap achteruit gezet. Manchester United is niet meer de club van onder Alex Ferguson. De laatste titel dateert van 2013. Maar Inter is ook niet langer die echte topclub. Voor de laatste titel moeten we ook alweer terug naar 2010. Ondanks de 4-0 tegen Lecce mag worden gevreesd dat het ook niet voor 2020 zal zijn. Er dient nog een hele weg afgelegd.