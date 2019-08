Coach Clement probeert zelf Wanyama te overtuigen om voor Club Brugge te kiezen

Club Brugge staat alweer een stap dichter bij het vastleggen van Victor Wanyama (28). Nadat het vorige week al op clubniveau tot een akkoord kwam met Tottenham over een transfersom van tien miljoen euro plus vijf miljoen aan bonussen, is er de voorbije dagen ook een flinke stap in de goede richting gezet in de gesprekken met de speler zelf.

Finan­cieel komen beide partijen er wel uit, alleen moet Wanyama zelf nog zijn definitieve ‘go’ geven over de stap van een topclub in de Premier League naar de Jupiler Pro League. In dat kader had de Keniaanse middenvelder afgelopen weekend een goed gesprek met trainer en voormalig ploegmaat bij Germinal Beerschot Philippe Clement, die hem ervan moest overtuigen dat het ambitieuze Club de juiste stap is op dit moment.

Kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League zou een extra troef zijn om Wanyama over de streep te trekken. Al is het niet uitgesloten dat de deal eerder rond komt.