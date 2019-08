Vincent Kompany heeft toch scheurtje maar mikt op Club Brugge

De topper tegen Club Brugge in het weekend van 21 september. Dat is voor Vincent Kompany (33) het mikpunt om opnieuw te spelen. Er zit nu toch een minuscuul scheurtje in zijn hamstring, waardoor de speler-manager van Anderlecht minstens een maand out zou zijn.

Vincent Kompany stond gisteren niet op het trainingsveld. Hij liet de oefensessie aan zijn rechterhand Simon Davies en zijn assistenten. Zelf moest de speler-manager een diepere scan ondergaan van zijn hamstring. Daarbij werd vastgesteld dat zijn blessure toch iets ernstiger is dan verwacht. Het is geen simpele verrekking, maar een héél klein scheurtje.

Op dit moment wordt de onbeschikbaarheid van Kompany geraamd op één maand. De Rode Duivel zal proberen fit te raken voor de topper op het veld van Club Brugge in het weekend van 21 september. Dat betekent dat hij – zoals verwacht – niet fit is voor Standard zondag en de interlands tegen San Marino en Schotland. Maar op de koop toe zou hij daarna ook de clash met Antwerp missen.

In Engeland zijn ze voorlopig wel van plan om zijn galawedstrijd bij Manchester City op 11 september te laten doorgaan. De ticketverkoop loopt uitstekend en de fans zijn enthousiast. Zelfs als Kompany alleen maar de aftrap geeft, zal hij als City-icoon worden toegejuicht. In Manchester wordt zelfs gehoopt dat de ex-aanvoerder net zoals Agüero toch een vijftal minuutjes zou meevoetballen, maar dat zal een te groot risico zijn. De hele ploeg van Anderlecht gaat in principe wel kijken in het Etihad Stadium.

Roofe tegen Standard?

Voorlopig moet Anderlecht dus puzzelen. Zondag tegen Standard moet het aantreden met een jonge defensie, maar er is ook nog het spitsenprobleem. Paars-wit maakte drie goals in vijf matchen en wil meer stootkracht. Daarom gaan er stemmen op om aanvaller Kemar Roofe (26) toch klaar te stomen voor de clasico. De Engelse goalgetter is normaal gezien pas fit na de interlandbreak, maar kan misschien het geheime wapen worden. Al lijkt niet iedereen voor dat idee gewonnen. Roofe arriveerde een drietal weken geleden bij Anderlecht met een enkelblessure en kon nog niet voluit meetrainen. Dan is het misschien te risicovol om hem nu al te brengen zonder echt doorgedreven, intense trainingen.