Ontslagen Adnan Custovic verlaat Waasland-Beveren “met opgeheven hoofd”, naam van Karel Fraeye gaat al rond als opvolger

Het doek is gevallen. Adnan Custovic (41) is niet langer trainer van Waasland-Beveren. De Bosniër betaalt het gelag na de mislukte competitiestart, al kan hij met deze beperkte spelersgroep wel verzachtende omstandigheden pleiten. Assistent Dirk Geeraerd neemt voorlopig over, maar de naam van Karel Fraeye gaat al rond als opvolger.