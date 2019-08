Deze reptielen staan op shortlist voor extra bescherming

In de Zwitserse hoofdstad Genève loopt CITES – een conventie over de internationale handel in bedreigde diersoorten en planten – stilaan op zijn einde. Belangrijk punt op de agenda is het terugschroeven van de handel in zeldzame reptielen. De 183 deelnemende landen bereikten de voorbije dagen een akkoord over welke dieren een plekje kregen op de lijst van met uitsterven bedreigde dieren. Dinsdag en woensdag wordt nog voort onderhandeld. Daarna wordt finaal beslist welke dieren extra bescherming moeten krijgen. Een greep uit het aanbod:

De spinstaartadder leeft in het westen van Iran. De slang kan zijn unieke staart op een wandelende spin doen lijken. Wanneer vogels denken een lekkere prooi te hebben gevonden, slaat hij toe.

De sterschildpad wordt door dierenhandelaars begeerd wegens zijn opvallende schild. Hij leeft in India, Pakistan en Sri Lanka.

De zwarte leguaan komt voornamelijk voor in Centraal-Amerika. Hij belandde op de lijst wegens het verdwijnen van zijn habitat en de handel in zijn vlees.

De luipaardgekko dankt zijn naam aan de treffende gelijkenis met het jachtluipaard. Hij komt vooral voor in Aziatische oorden, en ook zijn habitat wordt bedreigd.