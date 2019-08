Ten strijde met een tennisraket

Een ongewoon beeld: de betogers van Hongkong hebben zich ‘bewapend’ met tennisraketten. Daarmee hopen ze de traangasgranaten van de politie af te weren.

Intussen zijn de protesten in Hongkong, waarbij het volk minder invloed van China eist, al drie maanden aan de gang. En het einde is niet in zicht. Integendeel, de protesten worden alsmaar grimmiger. In het verleden gebruikte de politie al rubberkogels om de betogers op afstand te houden, maar afgelopen weekend werden voor het eerst ook echte kogels afgevuurd. Ook haalden ze voor het eerst waterkanonnen boven. De betogers bewapenden zich op hun beurt met bamboestokken, honkbalknuppels en ijzeren staven. En tennisraketten dus.(dewo)