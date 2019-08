Trump staat open voor ontmoeting met Iraanse president Rohani

De Amerikaanse president Donald Trump heeft duidelijk gemaakt dat hij een ontmoeting met de Iraanse president Rohani wel ziet zitten, als de omstandigheden juist zijn. Dat deed hij op een persconferentie na afloop van de G7-top in het Franse Biarritz.

Tijdens de G7 was Trump verrassend mild voor Iran. “We hopen dat Iran weer een rijk land wordt. We zijn niet uit op een verandering van het regime.” Nochtans zijn de spanningen tussen beide landen te snijden sinds de VS het internationale atoomakkoord met Iran uit 2015 opzegde. De problemen tussen beide landen waren het meest voelbaar in de Straat van Hormuz, waar olietankers werden aangevallen.

De Franse president Emmanuel Macron sprak afgelopen week met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif. Die was op uitnodiging van Macron naar Biarritz gekomen. De minister en Trump ontmoetten elkaar niet, maar er waren vermoedelijk wel contacten met Amerikaanse diplomaten. (nba)