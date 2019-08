Slechts één duo wil Ecolo leiden

Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane vormen het enige duo dat zich kandidaat stelt voor het covoorzitterschap bij Ecolo. Op 15 september spreekt de algemene vergadering zich uit over hun kandidatuur. Aan het hoofd van de partij moet een duo staan, het moet gaan om een man en een vrouw én om een Brusselaar en een Waal.

Nollet is geen onbekende voor het Vlaamse publiek. Hij vormde met Kristof Calvo aan het hoofd van de Kamerfractie Ecolo-Groen een sterke oppositietandem. Zijn covoorzitter Zakia Khattabi houdt ermee op, dus moest hij op zoek naar een vervangster. Dat wordt dus Rajae Maouane. Zij zal wellicht maar bij weinigen een belletje doen rinkelen. De dertigjarige Molenbeekse raakte in oktober vorig jaar verkozen in de gemeenteraad en in mei dit jaar in het Brussels parlement. Haar stokpaardjes zijn sociale rechtvaardigheid en onderwijs als motor voor emancipatie. (blg)