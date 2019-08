Zeker 12 Belgische Turken afgelopen jaar vastgehouden in Turkije

De Antwerpse Gulsum Cetinkaya (27) heeft 40 dagen in een Turkse cel vastgezeten. Intussen is ze vrijgelaten, maar mag ze het land niet uit. De FOD Buitenlandse Zaken heeft weet van zeker 11 andere Belgen die sinds augustus vorig jaar door hun dubbele nationaliteit werden vastgehouden in Turkije. Hoeveel van hen nog steeds vastzitten is niet duidelijk.

De FOD benadrukt dat ze dossiers opvolgt maar sterk afhangt van de Turkse goodwill. “Zij beschouwen de aangehouden personen als Turk en niet als Belg. Ze laten consulaire hulp niet of nauwelijks toe”, zegt woordvoerder Nadia Benini.

Cetinkaya zou zijn opgepakt voor Facebookposts van 4 jaar geleden. Die gingen over het lot van de Koerden in Turkije. In het reisadvies waarschuwt Buitenlandse Zaken Belgen met een dubbele nationaliteit dat Turkije sociale media uitpluist.

Dat advies mag van Kamerlid Zuhal Demir (N-VA) aangescherpt worden. De bewering over ‘sociale media’ blijft te vaag. “Waarschuw mensen dat reizen naar Turkije risico’s inhoudt”, zegt ze. “Ik heb aan minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR, nvdr.) gevraagd om de zaak met diplomaten op te lossen. Cetinkaya is een Belgische. Zo Vlaams als eender wie. Ik blijf voor het afschaffen van de dubbele nationaliteit. Maar als ‘Turk’ is het moeilijk om daarvan af te raken. Je bent afhankelijk van hun goodwill.”(agg)