OMG, tis idd bewezn WhatsApp is niét slecht voor kennis van spelling

Hoe goed scoor jij?

“De kennis van het Nederlands gaat er bij de jeugd op achteruit.” Filip Devos, hoofddocent Nederlands aan de UGent, hoort dat ook constant. Maar klopt dat wel? Eén manier om het uit te zoeken: 362 laatstejaarsstudenten secundair onderwijs dezelfde taaltest voorleggen als hun leeftijdsgenoten tien jaar geleden. De leerlingen moesten schrijffouten herkennen en corrigeren, werkwoorden vervolledigen in zinnen, en woorden en zinnen ontleden.

Eerst het goede nieuws: op spelling haalt de jeugd van vandaag 67 procent. Dat is twee procent minder dan tien jaar geleden. Filip Devos noemt dat “statistisch verwaarloosbaar”. Maar wel verrassend, want je zou denken dat de jeugd foutloos schrijven verleerd is door al dat sms’en, WhatsApp’en en haastig mailen.

Professor Devos ziet twee redenen voor de verrassend goede score op spelling. In de eerste plaats hecht het onderwijs nog wel degelijk veel belang aan schrijven zonder fouten. Wie daartegen zondigt, wordt gestigmatiseerd. Dat is meteen de tweede verklaring voor de goede spellingsscore: de jeugd weet best wel wanneer het belangrijk is correct te schrijven. Niet in een WhatsApp-bericht, wel in een sollicitatiebrief of een taaltest.

“Uit onze bevraging weten we ook dat 85 procent van de leerlingen foutloos schrijven belangrijk vindt”, zegt Filip Devos. “Leerlingen schatten trouwens hun niveau van spelling heel goed in. Dat is helemaal anders bij grammatica. Slechts 45 procent van de leerlingen vindt woord- en zinsontleding belangrijk. En bijna allemaal overschatten ze zichzelf hier.”

Dat blijkt ook uit de resultaten van de grammaticatest. Hier daalt de score van 57 procent naar 48 procent. Dat noemt de professor “statistisch significant”. Niet dat hij verrast is. De professor geeft grammatica aan de eerstejaars. Hij mag al blij zijn als ze in het begin van het jaar weten wat een zelfstandig naamwoord of een werkwoord is. Maar lijdend voorwerp of hulpwerkwoord, dat niet.

Leren debatteren

Pandora Versteden, coördinator vorming en onderwijsondersteuning aan het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven), nuanceert de resultaten. “Het is niet omdat leerlingen minder goed scoren op grammatica, dat ze daarom ook minder taalvaardig zijn dan tien jaar geleden.”

De focus in het taalonderwijs is de laatste jaren verschoven naar competenties: een samenspel van kennis, vaardigheden en attitudes, zegt Versteden. Jongeren leren bijvoorbeeld hoe ze overtuigend kunnen debatteren en zetten daarvoor de nodige grammatica in. Er is dus zeker nog ruimte voor grammatica in het onderwijs, alleen komt het meer geïntegreerd aan bod dan vroeger.

‘Le’ en ‘lui’

Filip Devos gaat niet helemaal akkoord met die verschuiving van kennis naar kunde – van grammatica naar communicatie – in ons onderwijs. “Om een vreemde taal aan te leren is grammaticale kennis toch belangrijk. Hoe leg je anders iemand die Frans leert, het verschil uit tussen le en lui. Pas op: ik zeg ook niet dat mensen ongelukkig leven zonder kennis van grammaticale termen. Maar als blijkt dat laatstejaars die grammatica niet onder de knie hebben, dan schort er iets aan die eindtermen en/of aan het onderwijs zelf.”