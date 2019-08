Niet de huwelijksnacht die ze verwacht hadden

De huwelijksnacht van Kimberly De Vis en Jonas De Mits uit Waarschoot was er eentje om nooit te vergeten. Maar dan om de foute redenen. “Toen we zaterdag thuiskwamen van ons trouwfeest, lag ons huis vol met papiersnippers.” Hun vrienden ontkennen achter de frats te zitten, maar er waren ook geen sporen van braak. “Als we niet snel weten wie hierachter zit, dienen we een klacht in.”