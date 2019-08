“Buitengesloten” en “behandeld als vuil”, Kyra stapt uit Youth For Climate

Anuna De Wever is klaar om opnieuw een jaar met megafoon in de hand door de straten te lopen. Het zal dit keer wel zonder Kyra aan haar zijde zijn. De hartsvriendinnen kregen het eerder dit jaar al moeilijk wanneer bleek dat vooral de jongere Anuna met de pluimen ging lopen. “Wat niemand zag, was ik dat ik bijna alles organiseerde achter de schermen en ik ook wel mijn ding te zeggen had en daar nooit de kans toe kreeg. (...) Genoeg is genoeg en ik ben het beu om behandeld te worden als een stuk vuil”, schrijft ze.

Kyra uit ook kritiek op de organisatie waar ze ooit mee aan het roer stond. Zo schrijft ze dat ze niets afwist van de acties op Pukkelpop, waar later ook woorden zijn gevallen, en dat ze niet werd meegevraagd voor de klimaatconferentie in Chili, waar Anuna naartoe zal zeilen. Gantois noemt de organisatie ook amateuristisch. Volgens Gantois is er ook geen plaats voor verschillende meningen binnen Youth for Climate en was zij “te kritisch”.

Anuna De Wever trekt nu de Youth For Climate-organisatie samen met nog een vijftal gelijkgezinde jongeren, daarnaast zijn er nog heel wat plaatselijke afdelingen. Zij ontkennen dat er geen plaats is voor andere meningen. “Wij werken op een democratische manier. Vroeger zou Anuna’s stem het zwaarst hebben doorgewogen, maar vandaag zijn we groter en voor een stuk geprofessionaliseerd. We proberen iedereen die zich engageert toch een stem te geven en er wordt gezamenlijk beslist welke acties we uitvoeren”, zegt activist Toon Lambrecht. (sir, nba)