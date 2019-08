Engie profiteert van superkorting

De energieleverancier Engie Electrabel investeert 50 miljoen euro in de uitbreiding van de spaarbekkencentrale Coo. Die investering verdient zichzelf terug dankzij een nieuwe korting op de nettarieven. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

Engie krijgt vijf jaar korting op het nettarief, de bijdrage die het betaalt voor het gebruik van het hoogspanningsnet. De korting compenseert het volledige investeringsbedrag voor Coo. Ze komt er door een aanpassing die de federale energieregulator CREG vorig jaar doorvoerde nadat de regering Michel daarvoor in de vernieuwde elektriciteitswet de deur had opengezet.

Door de omslag naar meer wind- en zonne-energie is behoefte aan meer opslagcapaciteit, maar veel van die investeringen zijn niet rendabel. Met een stevige korting op de nettarieven wilde de CREG investeerders in grote batterijparken en pompcentrales zoals Coo een duwtje in de rug geven. Wie nieuwe opslagcapaciteit bouwt, hoeft daarvoor de eerste tien jaar geen nettarieven meer te betalen. Uitbaters die bestaande opslagcapaciteit met minstens 7,5 procent uitbreiden, krijgen vijf jaar een vrijstelling van 80 procent op hun nettarief.

Engie Electrabel is de eerste die op grote schaal gebruikmaakt van de investeringsstimulans.