Zes migranten komen om het leven tijdens vlucht voor Griekse politie

Zes migranten zijn maandagavond omgekomen bij een verkeersongeval aan de Grieks-Turkse grens in het noorden van Griekenland toen hun smokkelaars probeerden te vluchten van de politie. Dat meldt de politie.

Het voertuig, waarin zestien mannen zaten, slipte en sloeg om. De politie gaf geen details over de identiteit en het land van oorsprong van de migranten.

Het ongeval vond plaats op ongeveer 60 kilometer van de Grieks-Turkse grens, op de weg die de steden Alexandroupolis en Thessaloniki met elkaar verbinden. De twee mensensmokkelaars, een Bulgaar en een Algerijn, vluchtten net na het ongeval, maar zijn uiteindelijk opgepakt.

De slachtoffers zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Alexandroupolis, waar hun overlijden is vastgesteld. Een zevende slachtoffer is zwaargewond en is opgenomen in het ziekenhuis.

Het aantal migranten en vluchtelingen dat in Griekenland aankomt via de Grieks-Turkse grens op land of op de zee steeg in een jaar tijd met 30 procent. Er gebeuren regelmatig dodelijke ongevallen met migranten die op een illegale manier via Turkije Europa binnenkomen.

De nieuwe rechtse regering van Kyriakos Mitsotakis zegt klaar te zijn om de grenscontroles te versterken.