Janssen Pharmaceutica mee verantwoordelijk voor Amerikaanse opiatencrisis

Farmabedrijf Johnson & Johnson is veroordeeld voor zijn rol bij de dood van duizenden mensen, die verslaafd waren aan zware pijnstillers. Het moet daarvoor 572 miljoen dollar boete betalen, omgerekend zo’n 515 miljoen euro. Dat besliste de rechter in Oklahoma. Ook dochterbedrijf Janssen Pharmaceutica wordt in de zaak genoemd.

Het is voor het eerst dat een staat omwille van de opiatencrisis een zaak heeft aangespannen tegen een farmaceutisch bedrijf. In het land is er een groot probleem met de zeer verslavende zware pijnstillers.

Johnson & Johnson en zijn dochteronderneming Janssen Pharmaceuticals, die een pil en pleister met opiaten produceert, hebben een gezondheidscrisis gecreëerd die aan meer dan 4.653 mensen in Oklahoma het leven heeft gekost van 2007 tot 2017, zo luidde de aanklacht.

Rechter Thad Balkman stelt in de uitspraak dat Johnson & Johnson dokters ertoe heeft aangezet te veel pijnstillers voor te schrijven. Dat heeft gezorgd voor verslavingen en overlijdens, en de staat heeft daarom recht op een vergoeding, klinkt het.

Koers stijgt

De boete is wel een pak lager dan wat de staat had geëist. Oklahoma wou een vergoeding van 17,5 miljard dollar, maar kreeg dus dertig keer minder. Beleggers haalden opgelucht adem, en op de beurs van New York klom het aandeel van Johnson & Johnson meteen na de uitspraak met zo’n 5 procent.

Het bedrijf is het echter niet eens met de uitspraak, en kondigde al aan beroep aan te tekenen. Volgens advocaat John Sparks kon de staat Oklahoma immers niet bewijzen dat Janssen ‘misleidend’ tewerk is gegaan.

‘Ergste crisis’

Johnson & Johnson kreeg van de aanklager het verwijt dat het in de marketing van hun producten de gevaren negeerde die verbonden zijn aan een overmatig gebruik van opiaten. Het bedrijf heeft volgens hem ‘de ergste door de mens veroorzaakte gezondheidscrisis in het land en de staat’ veroorzaakt.

Volgens de advocaten van Johnson & Johnson had de overheid toezicht over de geneesmiddelen en stonden er waarschuwingsboodschappen op de producten.

2.000 zaken

In de Verenigde Staten zijn er bijna 2.000 zaken aangespannen tegen farmaceutische bedrijven. Het is wel de eerste keer dat een groot farmaceutisch bedrijf door een staat voor de rechter wordt gesleept. Meestal wordt er een schikking getroffen. Oklahoma kwam eerder al met het bedrijf Purdue Pharma tot een schikking voor 270 miljoen dollar en met het Israëlische bedrijf Teva voor 85 miljoen dollar.

Wellicht komen er de komende jaren nog meer rechtszaken en schikkingen. sommige analisten houden er rekening mee dat er voor de farmasector een scenario dreigt zoals voor de tabaksbedrijven.

Uit cijfers van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) blijkt dat er dagelijks 46 mensen sterven in de VS aan een overdosis voorgeschreven opiaten.