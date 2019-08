Billie Eilish, Taylor Swift en Ariana Grande slepen belangrijkste prijzen weg op MTV Video Music Award

Nieuwkomer Billie Eilish en de meer doorwinterde Amerikaanse zangeressen Taylor Swift en Ariana Grande hebben de belangrijkste prijzen gewonnen op de MTV Video Music Awards. Die werden maandagavond uitgereikt op een show in New Jersey.

De 26-jarige Ariana Grande schopte het tot artiest van het jaar, terwijl de 29-jarige Swift de prijs won voor video van het jaar voor het nummer ‘You need to calm down’. Het 17-jarige fenomeen Billie Eilish werd bekroond als beste nieuwe artiest en push artiest van het jaar. Ze kreeg ook een prijs voor de beste editing voor de video van haar hit ‘Bad guy’. Ze was niet aanwezig op de show omdat ze momenteel op tournee is in Rusland.

De Amerikaanse rapster Missy Elliott kreeg de Vanguard-award voor haar hele carrière. Verder vielen nog onder meer Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus (lied van het jaar voor ‘Old town road’), Cardi B (beste hiphop voor ‘Money’) en Panic! At The Disco (beste rock voor ‘High Hopes’) in de prijzen.

De MTV Video Music Awards worden sinds 1984 uitgereikt. Fans kunnen online voor hun favoriet stemmen.