Daar is de derde hittegolf van het jaar: vandaag tot 33 graden

Behoudens ongelukken bereikt het kwik vandaag een nieuw hoogtepunt: het KMI voorspelt temperaturen tot 33 graden. Daarmee loert de derde hittegolf van het jaar om de hoek.

De weersverwachtingen voor dinsdag. Foto: KMI

In de Ardennen worden dinsdag maxima van 28 tot 30 graden verwacht, elders kan dat lokaal zelfs oplopen tot 31 à 33 graden. Toch zullen er soms ook sluierwolken verschijnen. Vooral over het Ardens reliëf kunnen er opnieuw enkele lokale onweersbuien ontstaan, elders blijft het vrijwel overal droog. Tot ’s avonds, wanneer er in het oosten kans op onweersbuien is. Vannacht blijft zeer zacht met minima van 16 tot 20 graden.

Woensdag hangt er veel hoge bewolking. Geleidelijk ontstaan er eveneens stapelwolken in de loop van de namiddag en vergroot de kans op enkele plaatselijke onweersbuien, eerst over het westen van het land. Woensdagavond en -nacht verwacht het KLM meer buien met kans op onweer. De maxima schommelen tussen 26 en 30 graden. Aan zee is het koeler met maxima rond 24 graden.

Gezien de hoge temperaturen blijft ook code geel van kracht, tot woensdagavond. “Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam”, klink het bij het KMI.

Foto: KMI

Rest van de week

Donderdag is het over het westen al snel overwegend droog met opklaringen. Over het centrum en vooral over het oosten is het eerst zwaarbewolkt met lokale buien, mogelijk met onweer in Hoog-België. In de loop van de dag wordt het ook meestal droog met opklaringen in het centrum. Vooral over het oosten kunnen er tot in de namiddag enkele buien vallen. Het is minder warm met nog maxima van 20 tot 24 graden, bij een matige westenwind.

Vrijdag blijft het droog en rustig met zon en wolken. De maxima schommelen tussen 20 en 23 graden. Zaterdag is het vaak zonnig. In de loop van de dag verschijnen er stilaan meer wolken vanaf het noordwesten maar het blijft vrijwel overal droog. De maxima schommelen rond 26 graden in het centrum.

Zondag wordt het wisselend bewolkt. Er kunnen een paar lokale buien vallen, maar in de meeste streken lijkt het toch overwegend droog te blijven. Het is minder warm met nog maxima rond 22 graden in het centrum. Ook maandag is er kans op enkele buien bij maxima in de meeste regio’s rond 19 graden in het centrum.

