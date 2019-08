Brusselse politie schiet op wegvluchtende wagen, bestuurder verkeert in levensgevaar

Brussel - De Brusselse politie heeft dinsdagochtend tijdens een achtervolging het vuur geopend op een wegvluchtende wagen. De bestuurder raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Dat meldt nieuwssite Bruzz en wordt bevestigd door de Brusselse politie.

De politie opende de achtervolging op de wagen met twee inzittenden in de Diksmuidelaan, en opende iets verderop op de Ninoofsesteenweg het vuur. “De bestuurder raakte daarbij levensgevaarlijk gewond en werd naar het ziekenhuis afgevoerd”, aldus politiewoordvoerder Olivier Slosse.

Het is voorlopig nog onduidelijk waarom de wagen achtervolgd werd. De Ninoofsesteenweg is voorlopig afgesloten ter hoogte van het station Brussel-West en het Henri De Smetplein. Het parket heeft een onderzoek geopend, een expert is ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.