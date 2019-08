Na het doelpunt en het applaus, ook prominent op de voorpagina’s: “San Siro heeft een nieuw idool. Zijn naam is Romelu Lukaku”

Inter startte maandag uitstekend aan het nieuwe seizoen. De Nerazzurri openden de Serie A met een makkelijke 4-0-zege tegen promovendus Lecce. Romelu Lukaku scoorde, alweer, tijdens zijn debuut en kreeg de fans in het San Siro aan het dansen. ‘The day after’ siert de Rode Duivel dan ook de voorpagina’s van de Italiaanse kranten.

LEES OOK. Inter meteen in zwijm voor Romelu Lukaku: onze man volgde het debuut van Rode Duivel in Milaan

LEES OOK. Onze Chef voetbal Ludo Vandewalle ziet Lukaku plots als een leider: “Na zijn doelpunt zagen we iets anders dan vroeger”

Het was ‘maar’ een goal na een rebound van een gepareerd schot van een ploegmaat, maar ‘Big Rom’ opende dus meteen zijn rekening in de Serie A. Net als bij zijn debuut voor West Brom, Everton en Man United. In het San Siro werd zijn naam dan ook luid gescandeerd.

Le Stade Giuseppe-Meazza entonne pour la première fois le nom de @RomeluLukaku9 qui inscrit le troisième but de l'Inter face à Lecce ! Le premier d'une longue série ! 🔥🔊 #InterLecce #Frissons @ElevenBE_fr pic.twitter.com/k8ae0WaynA — François-Nicolas (@JFNSepulchre) August 26, 2019

Conte, een gelukkig man

Trainer Antonio Conte was na afloop lovend over het debuut van zijn nieuwe aanvalsleider, die meteen negentig minuten speelde.

“Vanavond heeft Lukaku laten zien waarom we hem zo graag wilden halen. Hij is op de best mogelijke manier begonnen aan zijn avontuur bij Inter, heel bescheiden. Hij is een vriendelijke reus, heeft altijd een lach op zijn gezicht, is bereid hard te werken voor het team en staat tot de beschikking van zijn ploeggenoten”, aldus de Italiaan.

“Laten we ook niet vergeten dat we 65 miljoen betalen over een periode van vijf jaar”, voegde Conte er nog aan toe. “Als mensen zeggen dat dit veel geld is, eigenlijk is dat niet het geval. En hij is nog altijd maar 26. Hij heeft potentieel waar we hard aan werken. Hij heeft veel talenten die hij nog niet heeft laten zien. Hij heeft nog niet alles getoond in zijn carrière.”

Lukaku zelf had zo’n voorgevoel dat hij ging scoren in het San Siro:

When i knew it was meant to be 😉👀🙉.... #Golaso pic.twitter.com/OmZAl5GUBl — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) August 27, 2019

I’m happy with today’s win. Forza inter ⚫️🔵 sono contento della vittoria di oggi!! Forza inter ⚫️🔵 pic.twitter.com/6tYmBcQVcJ — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) August 27, 2019

“Nieuw idool”

Bij La Gazzetta dello Sport, gevestigd in Milaan, konden ze niet anders dan Lukaku op de roze voorpagina zetten. “Lukaku explodeert in het San Siro”, luidt een deel van de titel van het matchverslag van de sportkrant.

Journalist Carlo Angioni wijdde een stuk aan de Rode Duivel met de titel: 90 minuten is genoeg voor de gigantische Lukaku om het San Siro te betoveren. “San Siro heeft een nieuw idool. Zijn naam is Romelu Lukaku. De man van 75 miljoen had de nummer negen van de Nerazzurri amper 90 minuten om zijn schouders en veroverde meteen de fans van Inter.”

“Het begon al tijdens de opwarming, met applaus voor elke bal die hij binnenknalde. Dan het gebrul bij het voorlezen van de opstellingen, de ‘oohhs’ bij elke actie van de tank en de apotheose bij de 3-0 en de buiging richting de fans. De duurste aankoop ooit in de geschiedenis van Inter maakte iedereen blij tijdens zijn eerste optreden. Wat opviel: de nummer negen bewoog veel, vroeg om de bal. Hij toonde het verlangen om zichzelf te laten zien en zijn samenwerking met Lautaro lijkt goed. Lukaku lijkt alles te kunnen, ook al speelde hij voordien nog maar twee oefenwedstrijden. Conte wilde een spits zoals hem en vond die ook.”

“Godfather”

In Corriere dello Sport nemen ze de term “Godfather” in de mond. “Lukaku zet San Siro in brand”, kopt de Romeinse krant. In Tuttosport, de krant uit Turijn, houden ze het iets bescheidener maar zagen ze toch ook: “Wat een Inter!”.

“Lukaku gigantisch, buiging voor San Siro, fans in extase”:

7/10

Opvallend, Lukaku krijgt in vier Italiaanse kranten een zeven op tien na zijn debuut. Van La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Corriere dello Sport én La Stampa. Antonio Candreva, die de 4-0 scoorde met een wereldgoal, werd aanzien als beste man op het veld.

“Een aanvaller die ten dienste stond van de ploeg”, zegt Corriere dello Sport over Lukaku. “Hij hield de bal bij, ondersteunde het offensieve spel… In de eerste helft kon hij niet scoren, na rust wel met zijn eerste schot, wat de 3-0 opleverde.”