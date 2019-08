Animal Rights start petitie voor verbod op invoer van jachttrofeeën

De invoer van jachttrofeeën - de hoofden, huiden, slagtanden, lichaamsdelen of lichamen van wilde dieren - moet volgens Animal Rights onmiddellijk verboden worden in België. De Nederlands-Belgische dierenrechtenorganisatie start daarom een petitie, meldt ze dinsdag.

Belgische jagers betalen volgens Animal Rights grof geld om in het buitenland vaak bedreigde dieren af te schieten. De prijzen voor een jachtreis gaan van 4.000 dollar tot 30.000 dollar. Voor dat geld kunnen ze dan ijsberen afschieten in Canada of olifanten en leeuwen in Afrikaanse landen.

Animal Rights stelt op basis van cijfers uit een internationale databank dat er de afgelopen zes jaar 345 keer een jachttrofee ingevoerd werd naar België. Vaak ging het om meer dan één dier per keer en werden er bijvoorbeeld acht berenhoofden of 80 kilogram olifantenslagtanden binnengebracht.

“Rijke Belgische jagers betalen grof geld om in het buitenland vaak bedreigde dieren af te schieten en ze thuis trots aan de muur te hangen. Dit is compleet onethisch. Wij willen onmiddellijk een volledig invoerverbod op jachttrofeeën en zijn een petitie gestart”, stelt campagnecoördinator Rowena Vanroy.

Het CITES-verdrag stelt dat beschermde dieren niet zomaar verhandeld of verzameld mogen worden. Maar Animal Rights klaagt aan dat zolang er een CITES-vergunning is afgegeven de import van jachttrofeeën is toegestaan. Met de petitie vraagt Animal Rights een onmiddellijk verbod op de invoer van alle jachttrofeeën. Zowel de Nederlandse als Belgische overheid worden opgeroepen te ijveren voor het opnemen van een totaalverbod op de trofeejacht in het CITES-verdrag.