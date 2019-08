Jobkandidaten vragen meer feedback

Doelgericht, snel, maar bovenal: met voldoende feedback. Dat zijn de belangrijke vereisten van kandidaten voor hun rekruteringsproces. Verschillende generaties verwachten ook een andere benadering tijdens hun sollicitatietraject.

De bevindingen staan in de bachelorproef van Lore Van den Bergh, afgestudeerd als sociaal werk met specialisatie personeelswerk aan de UCLL Hogeschool in Heverlee. Zij onderzocht in opdracht van selectiekantoor Hays welke verwachtingen kandidaten hebben van hun rekruteringsproces.

Eigenlijk voerde Van den Bergh twee enquêtes uit bij de kandidaten die werden gecontacteerd door Hays: de eerste keer voorafgaand aan hun sollicitatie, de tweede na afloop. Op die manier kon ze polsen naar verwachtingen en ervaringen. In totaal contacteerde ze 120 kandidaten waarvan er ruim de helft deelnam aan het hele onderzoek.

Om te beginnen stellen kandidaten – zeker de jongeren – een snelle procedure voorop. En die moet ook doelgericht zijn: consultants contacteren hen bijvoorbeeld best met een concreet voorstel. “Al willen kandidaten doorheen het proces vooral meer feedback: over hun profiel, over het interview bij het rekruteringsbedrijf en over hun gesprek bij de werkgever”, klinkt het.

Generaties

Los hiervan kunnen de verwachtingen van generaties verschillen. De zogenaamde generatie Y en Z (20-40 jaar) wil bijvoorbeeld genoeg duidelijkheid. “Ze willen een duidelijke beschrijving over de job, het bedrijf en het rekruteringsproces. Ze willen tips krijgen en vinden een goede work-life balance en doorgroeimogelijkheden belangrijk.”

