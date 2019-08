Gemeente trekt parkeertarief fors op tijdens evenementen in Vorst Nationaal

Vorst - De gemeente Vorst gaat autobestuurders afschrikken om met de auto naar de evenementen in Vorst Nationaal te komen door het parkeertarief in de zone rond de concertzaal fors op te trekken. Op die manier moet het parkeerprobleem waarmee de inwoners te maken krijgen op evenementdagen opgelost worden. Het gaat om een testfase van een jaar.

In de dure “evenementzone” zullen automobilisten die naar een optreden in Vorst Nationaal komen vanaf 1 november vijf euro per uur betalen gedurende maximum 4.30 uur. Op evenementdagen vervangt de uitzonderlijke maatregel dan tijdelijk de andere gewoonlijke toegepaste zones in de wijk. “Voor de buurtbewoners heeft het vinden van een parkeerplaats in hun wijk veel weg van een onmogelijke opdracht”, stelt burgemeester van Vorst Stéphane Roberti (Groen).

De Vorstenaren die in het bezit zijn van een parkeerkaart worden niet onderworpen aan het uitzonderlijke tarief. En ook hun bezoekers op evenementdagen kunnen worden vrijgesteld met een bezoekerskaart.

Het zijn vooral de formules met het openbaar vervoer die bezoekers moet overtuigen om de auto thuis te laten. Zo geeft het toegangsticket de concertgangers recht op gratis openbaar vervoer van de MIVB en reizen ze voor de helft van de prijs met de treinen van de NMBS. Al stelt Vorst Nationaal tijdens optredens ook zelf een parking ter beschikking aan 5 euro per avond.

De “evenementenzone” wordt binnenkort voorgelegd op de gemeenteraad van Vorst. Na een testfase van een jaar wordt dan beslist of deze maatregel verlengd wordt.