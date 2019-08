“Kijk naar de grootte van dat monster”: vrouw doet akelige ontdekking als ze douche wil nemen

Een vrouw kreeg onlangs een onaangename verrassing toen ze een douche wilde nemen en een onverwachte “nieuwe huurder” opmerkte: een reusachtige spin. De vrouw grapte eerst nog over het achtpotige beest in haar badkamer, maar die stemming sloeg om toen de spin plots haar richting uit kroop. De vrouw zette de beelden van de ongenode gast op Twitter, waar de video al duizenden keren werd bekeken en gedeeld. “Kijk naar de grootte van dat monster”, klinkt het in het bijschrift.