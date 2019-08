Iraanse president Rohani past voor “fotoshoot” met Trump: “Geen ontmoeting zonder opheffing van sancties”

De Iraanse president Hassan Rohani heeft de verwachtingen die na de G7-top waren ontstaan over een ontmoeting met VS-president Donald Trump getemperd. In principe is hij daartoe bereid, maar Trump moet wel eerst de sancties tegen Iran opheffen. “Als dat gebeurt, kunnen we praten over verdere positieve ontwikkelingen”, zei Rohani dinsdag. “Alleen een paar beelden met Hassan Rohani schieten, dat gaat niet.”

De Franse president Emmanuel Macron had, in samenspraak met Trump, de Iraanse buitenlandminister Mohammad Javad Zarif in Biarritz uitgenodigd en zo het Iraans-Amerikaans conflict prominent op de agenda van de G7-top geplaatst. Trump sprak daarna maandag van een “zeer goede kans” op een ontmoeting met Rohani. Eind september reist die naar de Algemene Vergadering van de VN in New York.

Trump trok de VS terug uit het internationale nucleaire akkoord met Iran. Dat akkoord laat toe dat Iran een burgerlijk nucleair programma uitbouwt, maar geen militair. Trump probeert met sancties de Iraanse economie te beschadigen, zodat het land bereid is tot een sterkere ontwapening, en zich terughoudend opstelt tegenover andere Arabische landen.

Trump zegt dat hij een nieuw akkoord wil met Iran over ballistische raketten. In ruil biedt hij Iran aan om de strafmaatregelen stop te zetten. Zo kan het land zich verder economisch ontwikkelen.

China: “Iran houdt zich trouw aan nucleair akkoord”

Intussen krijgt Iran ook steun van China. Volgens de Chinezen is het land het internationaal nucleair akkoord “trouw aan het implementeren”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi na een vergadering met zijn Iraanse evenknie Zarif in Peking. Dat Iran zich aan de overeenkomst houdt, moet erkend worden, aldus Wang nog. China begrijpt dat Iran “legitieme eisen” had.