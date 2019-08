Kevin De Bruyne neemt het op voor Vincent Kompany: “Wat hadden jullie verwacht? Sommigen willen hem zien falen”

Het is intussen bekend: de start van Vincent Kompany als speler-trainer bij Anderlecht verloopt niet van een leien dakje. Slechts twee punten uit de eerste vijf competitiewedstrijden en een blessure erbovenop voor de Rode Duivel. Maar twijfelen doet Kompany niet, net als Kevin De Bruyne.

‘King Kev’ kent Kompany natuurlijk uitstekend. Ze speelden vier seizoenen samen bij Manchester City, waar ze in totaal zes prijzen wonnen waaronder twee keer de Engelse titel. In een gesprek met Manchester Evening News neemt De Bruyne het op voor zijn collega bij de Rode Duivels.

“Hij is daar pas twee maanden aan de slag, dus wat hadden jullie verwacht?”, vraagt de spelmaker zich af. “Dat hij daar elke wedstrijd zou gaan winnen? Zo werkt het niet in de voetbalwereld. Ik denk dat er heel wat mensen zijn die hem willen zien falen. Sommigen mensen vinden de functie van speler-trainer niet kunnen. Maar ik ken Vinny vrij goed, hij zal zich waarschijnlijk niets aantrekken van wat mensen erover zeggen.”

“Ik heb hem al een paar keer gesproken, hij geniet ervan. In de wedstrijden die ik zag, speelden ze echt goed. Ze missen op dit moment een spits, maar de job van Kompany is zeer lastig”, klinkt het bij De Bruyne. “Ik denk dat hij zo’n 50 spelers had bij de start van het seizoen en er 25 moest laten gaan, waarbij er nog eens tien bij kwamen. Dat is bijna onmogelijk. En dan nog een nieuwe filosofie implementeren, is heel moeilijk.”

De Bruyne maakt zich echter geen zorgen over zijn ex-ploegmakker. “Natuurlijk, hij is niet goed gestart als het aankomt op punten. Maar ik kan het een beetje begrijpen omdat hij een stijl wil spelen die wij speelden. Daar horen groeipijnen bij. Voetbal is een business waar je punten moet pakken, maar ik denk dat hij tijd krijgt. In België zakt slechts één club dus ik denk niet dat hij zich daar zorgen over moet maken. Het zou leuk zijn als hij de tijd krijgt.”