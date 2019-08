Bij een brand in een villa die is opgedeeld in appartementen in het Luikse Aywaille is dinsdagochtend een van de bewoners omgekomen. Dat meldt het parket van Luik.

De brand in het pand aan de avenue François Cornesse in Aywaille ontstond kort voor 6 uur. De meeste bewoners konden op tijd ontkomen, maar een dertiger die alleen was in zijn appartement, kon zichzelf dus niet meer in veiligheid brengen. Er wordt nog een branddeskundige ter plaatse gestuurd.