Ex-recordtransfer van Club Brugge Kaveh Rezaei traint al mee met Charleroi

Het ziet ernaar uit dat Kaveh Rezaei, in de zomer van 2018 nog de duurste transfer ooit van Club Brugge, terugkeert naar ex-club Charleroi. De 27-jarige Iraanse spits trainde vandaag al mee met de Karolingers. Het gaat om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie.

Club Brugge betaalde in augustus van vorig jaar 5 miljoen euro voor de man die de toen geblesseerde Jelle Vossen en de geschorste Wesley Moraes moest vervangen. Dat was op dat moment een verbetering van het Brugse transferrecord.

Rezaei tekende een contract voor vier jaar, maar veel plezier heeft Club Brugge niet aan hem beleefd. Hij liep in zijn eerste weken een ogenschijnlijk onschuldige heupblessure op die grote gevolgen zou hebben voor het seizoen.

Nu kan Charleroi hem dus een uitweg bieden. In het Zwarte Land zijn ze nog op zoek naar een opvolger voor de vertrokken spits Victor Osimhen.

Clement recupereert Mechele en Tau

De rest van de groep betrad om 10u45 het oefenveld in het basecamp voor een laatste oefengalop voor de belangrijke terugmatch in de laatste voorronde van de Champions League tegen LASK Linz. Goed nieuws: Clement beschikt over een volledig fitte groep. Ook Mechele, vorige week out met een knieblessure trainde mee en lijkt klaar voor de match tegen Linz. Tau is opnieuw speelgerechtigd na zijn rode kaart.

Verwacht wordt dat die match volledig uitverkocht raakt, al zijn er ook een aantal tickets die voorbehouden zijn door de UEFA en uiteindelijk niet aan de man gebracht worden.