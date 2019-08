Brandweerwagen bekogeld door onbekenden in Brussel

Brussel - Op de Papenvest in Brussel is maandagavond omstreeks 20.30 uur een brandweerwagen bekogeld. Dat meldt de Brusselse brandweer.

“Het voertuig kwam terug van een interventie toen het geraakt werd door een projectiel”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Daarbij is niemand gewond geraakt. De directie veroordeelt ten strengste elke vorm van agressie tegen haar brandweerlui en betuigt haar steun aan het operationeel personeel. We zullen ook klacht indienen en ons desgevallend burgerlijke partij stellen.”

Het is al het tweede incident op korte tijd waarvan de brandweer het slachtoffer wordt. Afgelopen vrijdag raakte een brandweerman gewond bij een interventie in de Modelwijk in Laken. De brandweerman kreeg er na een korte woordenwisseling een vuistslag in het aangezicht van een dronken man.