Vrouw verbrand bij aansteken van sigaret in Anderlecht

Anderlecht - In Anderlecht is maandagavond een vrouw gewond geraakt bij het aansteken van een sigaret. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De vrouw, die ademhalinsproblemen heeft, had een zuurstofbril op. “Ze heeft er vermoedelijk geen rekening mee gehouden dat zuurstof een brandversneller is. Bij het aansteken van de sigaret is een steekvlam ontstaan”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

De vrouw raakte licht verbrand en werd door een buurman uit haar woning gehaald. De hulpdiensten brachten haar vervolgens over naar het ziekenhuis. De Brusselse brandweer deed nog nazicht in haar woning maar de steekvlam had daar geen brand veroorzaakt.