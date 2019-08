Labrador rijdt mee in zijspan op Brusselse ring. Maar mag dat wel?

Brussel - Een labrador genoot maandag van een motorritje op de Brusselse ring. Het dier werd gefilmd terwijl het met wapperende oren in het zijspan zat. “Ik heb nog nooit zoiets gezien”, aldus Manuela Gaggini, die de beelden maakte. “Het hond op die manier vervoeren is niet strikt verboden in de wegcode, maar ook niet echt aan te raden”, aldus verkeersinstituut VIAS. Ook een opmerkelijke of gevaarlijke verkeerssituatie gefilmd met een dashcam? Stuur de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.

De hond snorde samen met zijn vermoedelijke eigenaar op de Brusselse ring en leek erg in zijn nopjes. De reacties op de video zijn verdeeld: sommigen vinden de beelden erg schattig en een “mooie manier op samen te leven”, anderen hebben eerder medelijden met de hond. “Arm beest”, klinkt het bijvoorbeeld in een reactie.

“Al die uitlaatgassen die hij inademt. En wat als de man betrokken raakt in bij een ongeval?” Nog anderen vragen zich af “hoeveel vliegen hij al heeft ingeademd” en maken zich zorgen dat het dier geen helm of beschermende bril draagt. “Maar hij heeft wel een voorruit”, aldus Gaggini.

Huisdieren in het verkeer

Volgens verkeersinstituut VIAS staat het vervoeren van huisdieren niet specifiek in de wegcode. “Met een beetje goede wil kunnen de regels voor een lading ook van toepassing zijn op huisdieren”, aldus woordvoerder Stef Willems. “De automobilist moet ervoor zorgen dat hij zijn voertuig altijd onder controle heeft.”

Politie zal niet snel een boete geven als een huisdier los in de auto zit, maar net zoals een lading mag de zichtbaarheid voor de bestuurder en de stabiliteit van het voertuig niet in gedrang komen. “Maar er men moet er zeker van zijn dat een hond niet kan rondvliegen in de auto. De impact van een dier van dertig of veertig kilo tijdens een ongeval zal door de g-krachten groter worden en kan een serieus letsel veroorzaken, bij mens én dier.”

Het VIAS raadt aan om gebruik te maken van een gordel voor honden of een kooi die in de koffer kan worden gezet, zoals veel automobilisten en hondenliefhebbers al doen. “Als het dier bijvoorbeeld uit de auto wordt geslingerd en een andere weggebruiker een ongeval veroorzaakt omdat hij moet uitwijken, zal er waarschijnlijk worden gekeken of de lading goed was vastgemaakt.”

