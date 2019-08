Loods op Brusselse Havenlaan zwaar beschadigd bij brand

Brussel - Bij een brand op de Brusselse Havenlaan is maandagnacht een leegstaande loods zwaar beschadigd geraakt. Dat meldt de Brusselse brandweer. Bij de interventie raakte een brandweerman lichtgewond.

Het vuur brak rond 0.50 uur uit in een bestelwagen die voor de loods geparkeerd stond en het vuur sloeg over op de rolluiken van de loods. De Brusselse brandweer was snel ter plaatse en kon vermijden dat het vuur oversloeg naar het dak van de loods.

“Het gaat om een relatief oude loods, zodat het vermoeden bestaat dat er asbest in het dak zit”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Maar de vlammen hebben het dak niet bereikt zodat er ook geen asbest is vrijgekomen.”

De loods, waar regelmatig evenementen plaatsvinden, raakte wel ernstig beschadigd, net als de bestelwagen waar de brand begon. De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk.