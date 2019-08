CLUBNIEUWS. RWDM probeert trainer KV Mechelen af te snoepen, uitleenbeurt Anderlecht-speler ontbonden na… 13 minuten

Hij speelde amper 13 minuten mee, scoorde, maar werd alweer doorgestuurd. Dat overkwam Anderlecht-middenvelder Aristote Nkaka (22) bij de Spaanse tweedeklasser Almeria. AA Gent-verdediger Sigurd Rosted zou volgens Deense media dan weer dicht bij een transfer naar Brøndby staan. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Almeria stuurt Nkaka al door

Dan probeert Anderlecht spelers uit te lenen, dan worden die snel door­gestuurd. Aristote Nkaka (22) was uitgeleend aan de Spaanse tweedeklasser Almeria, maar na één invalbeurt van 13 minuten – waarin hij nochtans scoorde – werd zijn huurcontract in onderling overleg ontbonden. RSCA betaalde vorig jaar nog 1 miljoen aan Oostende om Nkaka over te nemen. Wat de oorzaak is van de breuk is niet bekend, maar Nkaka verhuist via een nieuwe huur naar Santander.

AA GENT. Rosted op weg naar Denemarken?

Deense media melden dat Noors international Sigurd Rosted dicht bij een transfer naar Brøndby staat. De centrale verdediger zit op een zijspoor bij AA Gent en zou vandaag al zijn medische en fysieke proeven afwerken in Denemarken.

KV OOSTENDE. Hjulsager mist ook Kortrijk

Zondag werd een oefenmatch afgewerkt tegen Zwevezele. Jongens die de laatste weken wat minder aan bod kwamen, konden zo minuten maken. Banda en Guri zorgden voor 2-1. Ook Ondoa, Tanghe, Sane, Ndenbe, Bataille, Neto, Boonen en Rajsel kwamen net als verschillende beloften in actie. Gisteren was er geen training. Palaversa, Capon en Jonckheere kregen verzorging. Hjulsager wordt pas weer fit verwacht na de interlandbreak, Vargas is op de weg terug, maar blijft twijfelachtig voor de verplaatsing naar Kortrijk.

KV KORTRIJK. Lepoint weer fit

Christophe Lepoint is weer fit, zondag deed hij net geen kwartier mee (extra tijd inbegrepen) en het lijkt een kwestie van tijd voor hij weer meer minuten maakt. “Zijn afwezigheid was een pijnlijke zaak voor Christophe en een aderlating voor ons. Een speler als hem kan je altijd gebruiken”, aldus Vanderhaeghe op het persmoment. De scheur in zijn hamstring is volledig verleden tijd. Stojanovic lijkt bijna terug van weggeweest, maar heeft nog iets meer tijd nodig om opnieuw wedstrijdfit te geraken. Rolland hervat vandaag de groepstrainingen.

CERCLE BRUGGE. Hapklare brok in de beker

Algemeen coördinator Marc Vanmaele woonde gisteren de loting in Brussel bij. Met Rebecq lootte Cercle sportief zowat de meest hapklare brok. Het is voorlopig niet duidelijk of er op dinsdag, woensdag of donderdag wordt gespeeld. Na de zege tegen Waasland-Beveren kreeg de groep zondag en maandag vrij, vandaag herneemt men. De beloften moesten gisteren naar Eupen.

AA GENT. Bekercampagne start tegen Eendracht Aalst

De bekerloting voor de 1/16de finales leverde een derby op tegen Eendracht Aalst, dat vorig seizoen degradeerde naar de tweede amateurklasse. Het betekent ook een weerzien met oude bekenden. Zo kwamen Van Gerven, Razzi, Ryckaert, Burssens, Wantens, De Neve, Van Den Berghe, De Coninck en Ladrière uit voor de Buffalo’s. Coach Van Renterghem was tot vorig seizoen trainer van de Gentse beloften. Omwille van veiligheidsredenen wordt het duel misschien afgewerkt in de Ghelamco Arena.

WAASLAND-BEVEREN. Vukotic en Forte vandaag gewoon op training?

Aleksandar Vukotic – de Servische verdediger, die dit weekend weigerde te spelen en op interesse van Antwerp kan rekenen – en Francesco Forte – de Italiaanse spits die de club mag verlaten – sluiten in principe vandaag aan op groepstraining. Doelman Brent Gabriël liep een lichte verrekking op. Zijn blessure wordt vandaag geëvalueerd, er worden geen problemen verwacht. Gisteren werd geloot voor de 1/16de finales van de Croky Cup. Waasland-Beveren ontvangt Westerlo, de leider uit 1B.

ZULTE WAREGEM. Vandaag vrij voor Waregem Koerse

Gisteren was er nog training, vandaag staat alles in Waregem in functie van Waregem Koerse en krijgt de groep vrij. Baudry en Cameron Humphreys zullen ook deze week nog niet hernemen. De beloften moesten gisteren nog naar Union voor de tweede competitiematch. In de beker lootte Essevee Duffel, de ploeg die zondag Knokke uitschakelde.

KRC GENK. Bongonda en Onuachu trainen (deels) met groep

Mazzu kon een beroep doen op 25 spelers. Alleen Ndongola (ziek) en Screciu (spierblessure) ontbraken. Wel van de partij: aanwinst Paul Onuachu. Die mocht onder een loden zon samen met Hrosovsky en Borges al meteen een bieptest afleggen. Bongonda lijkt verlost van de rugblessure, die hem zes weken aan de kant hield. Hij trainde deels met de groep. Door de hitte wordt morgen om halftien getraind, donderdag om halfvier. Daarna kijken de spelers naar de loting van de Champions League.

STANDARD. Morgen open training

De training van morgen (10 uur) is open voor het publiek. De club bevestigde de contractverlenging van Merveille Bokadi (duur onbekend, foto) en de komst van Arthur Theate (RC Genk). De verdediger sluit aan bij de beloften. De scan van Duje Cop bracht geen ernstige schade aan het licht. Op het einde van de week kan hij weer aansluiten.

ANTWERP. Iedereen traint mee

Antwerp leeft zonder extra blessurezorgen toe naar de cruciale return van donderdag tegen AZ. Iedereen bij The Great Old trainde gisteren probleemloos mee. Vandaag en morgen oefent Laszlo Bölöni (foto) met zijn manschappen in het Koning Boudewijnstadion. Opare en Pius, die out zijn met een zware knieblessure, revalideren verder. Bolingi (enkel) en Borges (kuit) kunnen normaal gezien binnen een drietal weken met de groep hervatten.

MOESKROEN. Portugese jeugdinternational op het oog

Les Hurlus probeert Diogo Queiros, een 20-jarige Portugese jeugdinternational van Porto, te overtuigen naar Le Canonnier te komen. Afgelopen seizoen kwam Queiros uit voor Porto B in de Portugese tweede klasse.

KV MECHELEN. Vanderbiest en Ferrera zeggen nee tegen RWDM

RWDM deed zowel Fred Vanderbiest als Yannick Ferrera een voorstel als trainer. Vanderbiest blijft liever T2 bij KV Mechelen, terwijl Ferrera op een uitdaging op profniveau mikt. Van Cleemput ontbrak zaterdag in Oostende wegens een adductorenletsel. De rechtsback hervatte de looptrainingen, maar trainde nog niet met de groep. Swinkels en Tainmont bleven uit voorzorg aan de kant. Van Damme en Vranckx bouwen de conditie op na een blessure aan de quadriceps.

STVV. Suzuki aanwezig op training

De Kanaries oefenden gisteren wat vroeger dan anders om de hitte te snel af te zijn. In de namiddag stond er een sessie in de fitness op het programma. Asamoah, Botaka, Mmaee en Teixeira sukkelden met kwaaltjes en bleven uit voorzorg aan de kant. Zij pikken net als Garcia later weer aan. Heuglijk nieuws was de aanwezigheid van Suzuki. De Japanse spits bleef vorige week afwezig omwille van heimwee, maar lijkt erin geslaagd zijn focus nu op het voetbal te leggen. Ook vandaag oefent STVV al om 9 uur om te ontsnappen aan de warmte.